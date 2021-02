Jiboia de 1 metro é encontrada em biblioteca de Roraima

Uma equipe que fazia a limpeza habitual da Biblioteca Central da Universidade Federal de Roraima se deparou com uma convidada inesperada nesta segunda-feira. Escondida em meio aos livros de antropologia, estava um jiboia de mais de 1 metro à espera que algum rato apetitoso cruzasse seu caminho.

A jiboia não é uma cobra venenosa e se alimenta de morcegos, roedores e aves.

A Universidade acredita que a serpente tenha entrado por uma das janelas, que agora, com a pandemia de covid-19, têm que ficar abertas para garantir a circulação do ar. Antes, todas as janelas permaneciam trancadas para o funcionamento do ar-condicionado.

O animal foi retirado por uma equipe da prefeitura e encaminhado de volta ao seu habitat natural, em local distante do campus.

Ninguém ficou ferido. (Com G1)