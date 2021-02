Governo de São Paulo lança programa de incentivo à região do Pontal do Paranapanema

O governo de São Paulo lançou na tarde desta terça-feira (dia 09) o programa Pontal 2030, que contempla ações de incentivo à região do Pontal do Paranapanema. O evento reuniu prefeitos e secretários estaduais no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo o governador João Doria (PSDB), o projeto deve funcionar de forma similar ao programa lançado há um ano e meio no Vale do Ribeira, hoje também chamado de Vale do Futuro.

O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos moradores do Pontal por meio de ações nos âmbitos da saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico e meio ambiente. No campo do agronegócio, Doria anunciou a ampliação de políticas de crédito e apoio. Além disso, prometeu a geração de empregos e a preservação da biodiversidade local. “Economia e meio ambiente não são inimigos”, disse.

O governador pediu ainda a colaboração dos prefeitos e enalteceu o pioneirismo da ação. “O Pontal 2030 é uma transformação, uma mudança radical ao longo dos próximos anos da posição do governo de relação à região. Nunca houve projeto com características tão amplas como esse.”