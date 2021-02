Dança das cadeiras: Onyx vai para a Secretaria-Geral

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, será remanejado para a Secretaria-Geral da Presidência. O chefe do Executivo adiantou a informação em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band.

A pasta estava sob o comando de Jorge Oliveira, que pediu exoneração para tomar posse como ministro do TCU (Tribunal de Contas da União). “Tem um ministério vago, que é o da Secretaria-Geral. A previsão é trazer o Onyx Lorenzoni e colocar outra pessoa lá. É isso que está previsto no momento”, disse o presidente.

Antes de ser deslocado para o Ministério da Cidadania, Lorenzoni havia sido ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro.

A expectativa é que a Cidadania agora fique com algum partido do centrão, grupo de partidos que apoiou os candidatos do presidente nas eleições no Congresso.