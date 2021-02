Vacinação ganha reforço do drive-thru em São Paulo

Depois de proteger o exército da linha de frente e outros grupos prioritários, a vacinação contra a covid-19 começa a ser ampliada entre os idosos. Em curso desde sexta-feira (5), quando foi iniciada de forma antecipada, a campanha para as pessoas com mais de 90 anos ganha força total a partir desta segunda-feira (8) na capital.

Além dos postos de saúde, as doses também passam a ser distribuídas por centro-escolas e pontos de drive-thru, onde os vovôs e as vovós serão imunizados sem sair do carro. Para quem tem mais de 85 anos, a vacinação está prevista para começar no dia 15, mas é possível que a data seja antecipada.

Quem começa a ser vacinado a partir de terça (9) são os profissionais da saúde autônomos com mais de 60 anos. Para os grupos que já estão sendo imunizados, a ordem é se programar para tomar a vacina sem pressa, cumprir os protocolos e arregaçar as mangas, pois a vacina chegou.

Arregace as mangas: estratégia de vacinação contra a covid-19 na capital

Quem está sendo vacinado agora?

Idosos com 90 anos ou mais

Quantos pessoas serão vacinadas?

São 32.837 idosos neste grupo, sendo:

• 25.118 – 90 a 94 anos

• 6.504 – 95 a 99 anos

• 1.215 – 100 ou mais

Onde as doses estão disponíveis?

Nas 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Para saber qual é a mais próxima da sua casa, consulte o Busca Saúde, da prefeitura. Funcionamento: UBSs e centros-escolas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; drive-thrus de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Como se vacinar?

Basta ir até o local mais próximo levando CPF e a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver. É preciso usar máscara e respeitar o distanciamento. Se possível, vá com um único acompanhante.

É preciso fazer cadastro prévio?

Não é obrigatório e quem não fizer será vacinado do mesmo jeito, mas o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) é recomendado. A ferramenta ajuda a agilizar o serviço, pois reduz o tempo de atendimento no momento da vacinação em 90%

E a segunda dose?

Para os idosos vacinados nesta etapa, estará disponível a partir de 20 de fevereiro

E os demais idosos?

O público com idades entre 85 e 89 anos deverá ser vacinado a partir da próxima segunda-feira, dia 15, mas essa data pode ser antecipada. Sobre as demais faixas etárias, ainda não há previsão.

Profissionais de saúde autônomos

A partir de amanhã, começam a ser vacinados os profissionais de saúde autônomos com mais de 60 anos. A prefeitura não informou a documentação que deve ser apresentada para receber a dose.

Podem se vacinar

• Enfermeiros, técnicos e auxiliares

• Nutricionistas

• Fisioterapeutas

• Terapeutas ocupacionais

• Biólogos

• Biomédicos

• Farmacêuticos

• Dentistas

• Fonoaudiólogos

• Psicólogos

• Assistentes sociais

• Profissionais de educação física

• Veterinários

Drive-thru



A partir de hoje, as doses também estarão disponíveis em cinco pontos de drive-thru, onde os idosos serão vacinados sem sair do carro

Zona leste

• Neo Química Arena (estádio do Corinthians)

• Igreja Boas Novas (rua Marechal Malet, 611, Vila Prudente)

Zona norte

• Centro de Exposições do Anhembi (entrada pela rua Olavo Fontoura, portão 38)

Zona oeste

• Praça Charles Miller (estádio do Pacaembu)

Zona sul

• Autódromo de Interlagos (entrada pela rua Jacinto Júlio, portão EHN)

Centros-escolas

• Barra Funda (av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283)

• Vila Mariana (rua Ambrosina de Macedo, 94)

• Geraldo de Paula Souza (av. Dr. Arnaldo, 925)

• Samuel Barnsley Pessoa – Butantã (av. Vital Brasil, 1.490)