STF manda governo definir ordem de grupos prioritários para vacina

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski determinou nesta segunda-feira (dia 08) que o governo defina a ordem dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19.

A decisão do ministro se baseou em uma solicitação feita pela Rede Sustentabilidade, que pede a previsão de organização para que haja uma ordem de preferência entre classes e subclasses.

Lewandowski pediu que a ordem siga critérios técnico-científicos. A divulgação tem de ser feita em até cinco dias após o governo ser notificado.

Para o integrante do STF, não está claro qual dos grupos deve ser atendido primeiro, levando-se em conta que as vacinas ainda são escassas no país.