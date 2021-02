Quina 5487: veja os números sorteados nesta segunda-feira

O concurso 5487 da Quina vai pagar nesta segunda-feira (8) um prêmio de R$ 700 mil ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

25 – 31 – 51 – 60 – 71

O último sorteio da Quina foi realizado no sábado e um apostador do município de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, levou para casa o prêmio de R$ 6.354.204,60.

Outras 169 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma delas levou para casa R$ 4.545,21

A Quina pagou ainda R$ 114,20 para 10.114 pessoas que acertaram três dezenas.

Veja os números do sorteio anterior.