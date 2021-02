Previsão do Tempo: São Paulo tem madrugada mais fria do ano

O ar frio de origem polar que tomou São Paulo nos últimos dias derrubou a temperatura e a Capital registrou nesta noite a madrugada mais fria do ano, com 17º C, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia

O dia amanhece com sol, mas a nebulosidade persiste até o final da tarde. A temperatura máxima prevista deve girar em torno de 27ºC.

O ar frio diminui o calor, mas também a umidade e não há previsão de chuva para capital nesta segunda e nos próximos dias.

A mínima prevista para esta segunda-feira é de 17º C.