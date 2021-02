Desenvolve SP tem crédito especial para micros e pequenas empresas

O banco Desenvolve SP tem a partir desta segunda-feira uma linha de crédito especial para micro e pequenas empresas de São Paulo que precisam de capital de giro para voltarem a funcionar. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador de São Paulo, João Doria Jr.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, são mais de R$ 100 milhões em crédito disponíveis para reduzir o impacto econômico da pandemia sobre as pequenas empresas do estado.

O crédito terá 0,8% de juros ao mês, prazo de pagamento de 60 meses e até 12 meses de carência, com a possibilidade de usar o Fundo Garantidor ou Fundo de aval para obter a linha de crédito.

A solicitação do crédito será 100% online e a liberação será por ordem de chegada.

Mais informações pelo site Desenvolvesp.com.br.