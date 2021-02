Confira oportunidades para operadores de suporte técnico em São Paulo

O Cate (Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, está com 80 vagas abertas para operadores de suporte técnico para telemarketing.

A posição é permanente, e o salário oferecido é R$ 998,00. A região de trabalho é a Zona Sul da Capital.

O horário de trabalho é das 17h às 23h20, com escala 6X1 e folgas alternadas durante a semana. A experiência mínima exigida é de seis meses.

É preciso ter Ensino Médio completo para concorrer ao cargo. Pessoas com deficiência podem participar da seleção.

Interessados devem fazer o cadastro no banco de talentos do Cate, disponível no site da Prefeitura de São Paulo.