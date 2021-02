Cidade do interior de SP terá vacinação em massa para avaliar curso da epidemia

O governador de São Paulo João Doria Jr. anunciou nesta segunda-feira que pretende imunizar todos os moradores da cidade de Serrana, no interior de São Paulo, com vacinas do Instituto Butantan, a CoronaVac.

A ideia de imunizar os 30 mil moradores tem como objetivo, de acordo com o governador, avaliar a capacidade da vacina de reduzir o contágio do coronavírus e também o efeito da vacinação em massa sobre o curso da epidemia.

“Todos os países do mundo querem saber o que vai acontecer com a epidemia após a vacinação. Esse estudo vai responder isso muito rapidamente. Em 3 meses teremos a resposta”, disse Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan.

A vacinação em Serrana deve ser iniciada em 17 de fevereiro.