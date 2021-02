Bitcoin bate recorde após dono da Tesla anunciar compra da criptomoeda

O anúncio do dono da Tesla de que investiu US$ 1,5 bilhão em Bitcoin fez a criptomoeda disparar nesta segunda-feira, acumulando um crescimento de 10% e sendo negociada em até US$ 43.780 no início da manhã.

Outras moedas acabaram se beneficiando do movimento do mercado e a ethereun e a XRP subiram também 5% e 4%, respectivamente.

Elon Musk já havia ajudado a aumentar a cotação da moeda quando adicionou em seu perfil a tag #bitcoin em seu perfil no Twitter, retirada depois.

O Bitcoin já registra valorização de quase 50% somente neste ano. No ano passado, valorizou quase 300%.

