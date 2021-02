SPTrans desvia 14 linhas na região do Jardim Paulista neste domingo

Quatorze linhas da SPTrans estarão neste domingo (dia 7) com seus itinerários desviados, das 7h30 às 15h, devido à intervenção viária na Avenida Nove de Julho, junto ao Túnel Daher E. Cutait, no sentido centro, no Jardim Paulista.

Veja os itinerários:

106A/10 Metrô Santana – Itaim Bibi



Ida: normal até a Av. Nove de Julho, Rua Engenheiro Monlevade, Rua Carlos Comenale, Rua Peixoto Gomide, Alameda Itu e Avenida Nove de Julho, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Nove de Julho, Rua Convenção de Itu, Alameda Jaú, Alameda Casa Branca, Rua Prof. Otávio Mendes, Rua Carlos Comenale, Praça Antônio Benetazzo, Rua Prof. Piccarolo, Av. Nove de Julho, prosseguindo normal.

6358/10 Jd. Luso – Term. Bandeira

6913/10 Term. Varginha – Term. Bandeira

8605/10 Term. Campo Limpo – Term. Bandeira

6200/10 Term. Sto. Amaro – Term. Bandeira

6291/10 Inocoop Campo Limpo – Term. Bandeira

6414/10 Socorro – Term. Bandeira

609F/10 Chác. Santana – Term. Princ. Isabel

6450/10 Term. Capelinha – Term. Bandeira

6451/10 Term. Capelinha – Term. Bandeira

6500/10 Term. Sto. Amato – Term. Bandeira

6505/10 Term. Guarapiranga – Term. Bandeira

6262/10 Ceasa – Term. Bandeira

8610/10 Jd. Paulo VI – Term. Bandeira



Ida: normal até a Av. Nove de Julho, Rua Convenção de Itu, Alameda Jaú, Alameda Casa Branca, Rua Prof. Otávio Mendes, Rua Carlos Comenale, Praça Antônio Benetazzo, Rua Prof. Piccarolo, Av. Nove de Julho, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Nove de Julho, Rua Engenheiro Monlevade, Rua Carlos Comenale, Rua Peixoto Gomide, Alameda Itu e Avenida Nove de Julho, prosseguindo normal.