Pré-cadastro agiliza vacinação de idosos; saiba como realizá-lo

Os idosos com 90 anos ou mais começaram a ser vacinados na cidade de São Paulo contra a Covid-19 na última sexta-feira (dia 5). Para agilizar o atendimento, o governo do Estado recomenda que os familiares ajudem-nos com a realização do pré-cadastro no site Vacina Já.

O cadastramento economiza 90% no tempo de atendimento para imunização. Presencialmente, a coleta de informações leva, em média, 10 minutos, enquanto o preenchimento do formulário online, apenas 1 minuto.

Importante lembrar que a ferramenta não é um agendamento ou um pré-requisito obrigatório para receber a vacina. Mesmo quem não fizer o procedimento será imunizado. Contudo, o ato tem o objetivo de melhorar a dinâmica dos serviços.

Próximos passos

Amanhã passam a ser disponibilizados cinco locais em que os idosos poderão ser vacinados sem sair do carro, no sistema drive-thru, e em quatro centros-escolas do município.

No dia 15 de fevereiro tem início a segunda etapa de vacinação da terceira idade, desta vez destinada aos idosos acima dos 85 anos.