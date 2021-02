Mega-Sena: veja os números sorteados neste sábado, 6 de fevereiro

O prêmio da Mega-Sena para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal é de R$ 3.316.650,88.

Os números sorteados neste sábado para a Mega-Sena são:

17 – 20 – 24 – 27 – 40 – 60

No sorteio de quarta-feira passada, apenas um apostador de Mirassol D’Oeste, no Mato Grosso fez a Mega-Sena. Ele levou sozinho a bolada do prêmio principal, de R$ 25.099.868,34.

Muitas apostas quase conseguiram dar uma mordida no prêmio milionário, mas ficaram apenas nos 5 acertos. Foram 59 apostas e cada uma ganhou R$ 47.999,27.

