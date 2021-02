Exposição resgata presença portuguesa na história de São Paulo

O Metrô de São Paulo e a Casa de Portugal realizam a exposição A Cara de São Paulo – Personagens da Cidade. A mostra resgata a presença portuguesa na história da cidade e destaca o acolhimento a todos que por ela passam.

Com curadoria da apresentadora Ana Maria Braga e do maestro João Carlos Martins, a exibição reúne vinte imagens dos fotógrafos luso-brasileiros Bruno Sereno e Catarina Machado.

Nesta edição, as vinte personalidades foram escolhidas conforme as sugestões que foram trazidas por representantes de diversos segmentos da cidade.

A exposição segue em cartaz até o dia 26 de fevereiro, na Galeria de Artes da Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, por enquanto apenas nos dias úteis, das 9h às 16h30. É preciso fazer o agendamento pelo número (11) 3273-5555. Aos fins de semana o local permanece fechado por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Os trabalhos, porém, também podem ser conferidos na estação Paraíso do Metrô ou pelo site.