Dupla Sena: veja os números sorteados neste sábado

O concurso 2193 da Dupla Sena vai pagar ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou no segundo sorteio um prêmio de R$ 2,4 milhões.

Os números sorteados para a Dupla Sena neste sábado são:

1º sORTEIO

17, 19 , 21, 24, 26, 44

2º sORTEIO

02 – 09, 29, 37, 40, 46

No sorteio da última quinta-feira, nenhum apostador acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios da Dupla Sena.

Entretanto, 5 acertaram a quina no primeiro sorteio e ganharam R$ 11.321,99.

Outros nove fizeram a quina no segundo sorteio e cada um levou para casa R$ 5.661,00.3

