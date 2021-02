Trabalho: 6 sites para encontrar vagas home office

Imagina receber em dólar ou euros e trabalhar em casa. Um trabalho home office já era o sonho de muita gente e, durante a pandemia, muitas pessoas que trabalhavam em escritórios convencionais descobriram os prós e os contras de trabalhar de casa. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 3,8 milhões de brasileiros já trabalhavam em casa antes da pandemia.

Outro estudo, feito pela Fundação Instituto de Administração (FIA), para medir as consequências econômicas da pandemia no Brasil, constatou que 46% das empresas pesquisadas optou pelo modelo de trabalho remoto, mas cerca de 67% dos trabalhadores relataram ter dificuldades em se adaptar a esse modelo.

Leia mais:

Foto: Pexels/ Ivan Samkov

Para a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a tendência é que o home office cresça 30% após a pandemia. Mais empresas devem estabelecer esse modelo de trabalho como predominante. No topo dessa lista estão as empresas de tecnologia e comunicação.

Nós listamos três sites reconhecidos por oferecer vagas de trabalho home office para você, seja como freelancer ou com contrato.

We work Remotely (weworkremotely.com)

Grandes empresas como Google e Amazon postam vagas em aberto neste site. O cadastro é fácil e você faz rapidamente preenchendo seus dados de contato e qualificações. A navegação por categorias é bastante útil porque você já vai naquela área que deseja trabalhar. Há uma categoria que lista apenas trabalhos remotos com contrato, uma sessão muito útil também para quem deseja emigrar para algum país e já chegar trabalhando.

Dynamite Jobs (dynamitejobs.com)

Neste site, além de navegar por categorias, é possível escolher o salário que você deseja ganhar e qual o regime (se meio período ou jornada completa). Como membro do site, você tem acesso a vagas exclusivas e o cadastro é muito rápido.

Remote OK (remoteok.io)

Além da navegação por categoria, oferecida em todos os outros sites, essa plataforma tem uma sessão informativa. Clicando em “Find Your Place” é possível comparar diferentes locais para viver com relação ao custo de vida, qualidade da rede de Internet, vida cultural, entre outros. Uma boa opção para quem está pensando em mudar de país e não sabe por onde começar a busca.

Trampos (trampos.co)

Plataforma brasileira e em português com vagas no modelo freelancer e também carteira assinada. Aqui, as áreas em destaque são desenvolvimento web, comunicação e publicidade. É possível também buscar por estágios disponíveis.

Adoro Home Office (adorohomeoffice.com.br)

Outro site brasileiro para encontrar o trabalho dos sonhos mas, diferente das dicas anteriores, trata-se de um site dedicado a postar conteúdo relacionado a trabalho home office. Além de vagas oferecidas por empresas brasileiras, você vai ver aqui artigos sobre decoração e qualidade de vida no trabalho remoto.

Jobspresso (jobspresso.co)

Forbes, The New York Times e Yahoo postam novas vagas aqui, entre outras empresas multinacionais. Há diversas categorias, mas as áreas em destaque estão nas carreiras de comunicação e tecnologia.

Porém, não se deixe enganar. O trabalho em modelo freelancer pode ser bastante cômodo, mas também requer uma série de renúncias e, principalmente, organização financeira. Outro detalhe importante e que deve ser levado em consideração na hora de escolher esse estilo de vida é que os benefícios trabalhistas de um emprego formal não existem, tais como plano de saúde, previdência, seguro desemprego, etc.

Por outro lado, esse tipo de trabalho pode ser a opção perfeita para quem deseja liberdade, tem recursos para arcar com as despesas da previdência e de saúde de forma independente e ou está buscando uma renda extra inclusive.