São Paulo começa vacinação de idosos acima de 90 anos

A cidade de São Paulo começou nesta sexta-feira sua campanha para vacinar idosos acima de 90 anos contra a covid-19.

A vacinação será feita através da rede de 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) espalhadas pela cidade, entre 7h e 19h.

Para se vacinarem, idosos acima de 90 anos devem se dirigir à UBS mais próxima de sua residência com o CPF, carteira de vacinação e cartão do SUS.

Para evitar aglomeração, a orientação é que os idosos sejam acompanhados por apenas uma pessoa. O uso de máscara é obrigatório.

As Unidades Básicas de Saúde podem ser conferidas pelo site da prefeitura

A partir de segunda-feira, mais quatro centro-escolas da cidade estarão vacinando. O governo do Estado anunciou ainda que cinco pontos de drive-thru estarão aplicando a vacina contra covid-19 na cidade, das 8h às 17h (Estádio do Pacaembu, na Arena Corinthians, no Autódromo de Interlagos, no Anhembi e na Igreja Boas Novas, na Vila Prudente).