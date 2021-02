Quina: saiba mais sobre o sorteio acumulado desta sexta-feira

O concurso 5485 da Quina vai pagar nesta sexta-feira (5) um prêmio acumulado de R$ 4,7 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa a partir das 20h.

Embora ninguém tenha ganhado o concurso anterior da Quina, 77 pessoas acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas e cada um ganhou R$ 7.307,72.

Outras 5.326 apostas acertaram apenas 3 dezenas e ganharam R$ 158,87 cada um.

Veja os números do sorteio anterior

ATÉ QUE HORAS POSSO APOSTAR?

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

As loterias da Caixa oferecem ainda duas opções de aposta, a Surpresinha, onde o sistema escolhe aleatoriamente os números, e a Teimosinha, onde a mesma aposta é repetida no concurso posterior.

QUE HORAS É O SORTEIO?

A Quina é sorteada a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News divulga o resultado das loterias em tempo real.