PIS/Pasep: pagamento do abono salarial é antecipado para fevereiro

Trabalhadores que nasceram entre março a junho ou têm número de inscrição final 6 e 9 receberão o abono salarial do PIS-Pasep em 11 de fevereiro, e não em março, conforme o calendário anterior de pagamento.

A resolução que altera o pagamento do abono salarial foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.

Correntistas da Caixa receberão o crédito do PIS em conta a partir do dia 9. Quem não for correntista terá o abono depositado na poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

No caso do Pasep, correntistas do Banco do Brasil receberão depósito em conta a partir de 9 de fevereiro.