Covid-19: Grande São Paulo passa para a fase amarela

O governador João Doria anunciou nesta sexta-feira que a Grande São Paulo vai passar da fase laranja para a amarela no Plano São Paulo de combate à covid-19.

A decisão foi tomada, de acordo com Doria, após a região registrar queda no número de internações pela terceira semana consecutiva e também pela abertura de novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Além de São Paulo, passam para a fase amarela as regiões de Registro, Araçatuba, Baixada Santista, Presidente Prudente e Campinas.

As regiões de Barretos, Ribeirão Preto, Marília e Taubaté também apresentaram melhora e passam da fase vermelha para a laranja.

A única região que regrediu foi Araraquara, que voltou para a fase vermelha.

Segundo o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, João Gabbardo, o plano recomenda que as regiões na fase amarela fechem o comércio após as 22h, mantendo aberto somente os serviços emergenciais.