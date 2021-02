Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira (4)

O concurso 2192 da Dupla Sena vai pagar ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro ou do segundo sorteio um prêmio R$ 2,2 milhões.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta quinta-feira são:

1º Sorteio

01 – 02 – 12 – 32 – 39 – 41

2º Sorteio

01 – 21 – 35 – 38 – 46 – 50

LEIA TAMBÉM:

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sorteio anterior, dez apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e ganharam R$ 5.703,04 cada.

No segundo sorteio, 7 apostadores acertaram cinco números e cada um deles ganhou R$ 7.332,49.

Veja o resultado do sorteio anterior.