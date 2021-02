Atenção, enfermeiros: há vagas para PCDs em São Paulo

O Cate (Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, divulgou esta semana 10 vagas para enfermeiros. A oportunidade é exclusiva para PCDs (pessoas com deficiência).

A posição é permanente, e o salário oferecido é R$ 4.551,00. A região de trabalho é a Zona Oeste da Capital.

Os escolhidos trabalharão na escala 6X1, com turnos manhã, tarde e noite. É preciso ter Ensino Superior Completo e experiência mínima de seis meses.

Interessados devem fazer o cadastro no banco de talentos do Cate, disponível no site da Prefeitura de São Paulo.