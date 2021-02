Quinta-feira terá mais calor e possibilidade de chuva em São Paulo

A quinta-feira (dia 4) será mais um dia de bastante calor e possibilidade de chuva à tarde e à noite na cidade de São Paulo.

Segundo o Climatempo, a temperatura pode chegar aos 33°C, com o pico às 14h. Já a mínima não passa dos 21°.

O dia começa ensolarado, mas as nuvens aumentam pela manhã. Por volta do meio-dia há chance de chuva (90%). A umidade do ar atinge 69%.

O sol nasce às 5h48 e se põe às 18h53.