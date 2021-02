Homem é preso por aplicar golpes por aplicativo de mensagens em São Paulo

Um homem foi preso nesta quarta-feira (dia 3), em São Paulo, por aplicar golpes através de aplicativos de mensagem instantânea.

A ação foi encabeçada por policiais da 3ª Divisão de Crimes Cibernéticos, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). O homem foi identificado após investigação.

Agentes se dirigiram a um imóvel no bairro Vila Buenos Aires, na Zona Leste da Capital. No local foram localizadas dezenas de cartões bancários, máquinas para cartão e cédulas de identidade de terceiros evolvidos no golpe, responsáveis por receber transferências de valores oriundos da fraude.

O homem foi detido e indiciado por estelionato.