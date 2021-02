Espanha se junta aos países de portas fechadas ao Brasil

A Espanha se juntou a outros países europeus e anunciou que, a partir de hoje, está proibida a entrada de viajantes que venham do Brasil e da África do Sul. O veto está programado para durar até o próximo dia 17, com exceção para cidadãos espanhóis e residentes.

Os temores são de que as novas cepas de coronavírus – detectadas nos dois países – se espalhem mais rapidamente e aumentem a sobrecarga no sistema de saúde. Testes feitos até o momento apontam que as variantes são mais transmissíveis entre as pessoas. Ainda não se sabe sobre a taxa de letalidade das novas variações.

Com o anúncio de ontem, cresce o número de países que já estabeleceram algum tipo de restrição para viajantes vindos do Brasil. Nas últimas semanas, os governos da Itália, Alemanha, Portugal e dos vizinhos Colômbia e Peru também proibiram voos com passagem pelo Brasil.

Na Alemanha, a restrição está programada para durar até o dia 17 de fevereiro. Já na Itália, até o dia 14 do mesmo mês. Outros países como a Arábia Saudita também vetam a entrada de residentes nacionais que tenham passagem pelo Brasil pelo menos nos últimos 14 dias.

O veto espanhol, todavia, não se limita ao Brasil e África do Sul. Em dezembro, a Espanha já havia anunciado a suspensão da entrada de britânicos no país. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde local, a Espanha registrou mais de 350 casos confirmados da nova cepa de coronavírus britânica.

Restrições à entrada de brasileiros

União Europeia + Reino Unido:

Portugal, Espanha, Itália, Áustria e Reino Unido já vetaram voos com origem do Brasil até, pelo menos, a segunda semana de fevereiro. Outros membros da UE possuem voos de origem brasileira, mas só permitem a entrada de residentes e cidadãos. Os países possuem autonomia para adicionar imposições extras, como testes e quarentena

América:

• Argentina: permite apenas 50% dos voos com origem brasileira

• Colômbia: Voos vindos do Brasil estão suspensos desde o dia 29 de janeiro e medida pode durar por até 30 dias

• Peru: A chegada de voos brasileiros está vetada até, pelo menos, 14 de fevereiro

• EUA: Está fechado para turistas com passagem pelo Brasil e outros 31 países nas últimas duas semanas

Oriente Médio

• Arábia Saudita: As fronteiras estão fechadas para estrangeiros, mas residentes que querem entrar no país não devem ter passado pelo Brasil nos últimos 14 dias

• Turquia: Assim como para o Brasil, voos com origem do Reino Unido e África do Sul estão suspensos