Cate oferece vagas de emprego para PCDs em São Paulo

O Cate (Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, oferece essa semana oportunidades de emprego para PCDs (pessoas com deficiência). As vagas estão disponíveis para todas as regiões da capital.

A pré-seleção é online. Mais tarde, a equipe do Cate entrará em contato para realizar o atendimento dos candidatos. Para pessoas com deficiência auditiva é disponibilizado o atendimento em libras.

Leia também:

Entre as posições disponíveis estão repositor de supermercado, copeiro de hotel e operador de vendas. A lista completa, bem como os detalhes de caga cargo, poder ser conferida aqui.

As regiões norte, sul, leste e oeste da capital contarão com atendimento do Cate Móvel entre os dias 1º e 12 de fevereiro, exceto no final de semana. O atendimento ocorre das 10h às 16h e é voltado ao cadastro para vagas de emprego. Confira abaixo a programação:

– Zona Norte – Horto Florestal/Lauzane Paulista

Av. Parada Pinto, 2.262, Horto Florestal (Estacionamento do Andorinha Hiper Center)

– Zona Oeste – Jd. Santa Fé/Pq. Anhanguera

Praça Paulo Maurício

– Zona Leste – Guaianases

Praça Getúlio Vargas, s/nº (em frente ao Mercadão Municipal de Guaianases)

– Zona Sul – Vila Rubi/ Capela do Socorro

Local: Rua Domingos Tarroso, 632 (em frente à Associação dos Moradores da Vl. Rubi)