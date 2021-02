Caso no Pará: Mulher é presa acusada de aliciar adolescentes para sites pornô

A polícia do município de Xinguara, localizado no estado do Pará, prendeu na última segunda-feira (1) uma mulher após uma operação realizada. Ela é acusada de aliciar adolescentes para compartilhar fotos íntimas, que seriam revendidas em sites na Arábia Saudita e na Coreia do Sul.

Como condição para cederem as imagens, as jovens tinham a promessa de que receberiam pagamentos em dinheiro.

Segundo informações levantadas, a prisão aconteceu na casa da mulher, que não teve a identidade revelada, durante a operação nomeada de “Indecência”. Na ocasião, foram apreendidos pendrives, celulares e outros itens relacionados.

Além dos objetos apreendidos, que passam agora por perícia, a suspeita foi indiciada por crime de exploração sexual.

Por fim, uma denúncia foi feita ao Ministério Público do Pará e está sob investigação, sem informações adicionais até o momento (Com UOL).