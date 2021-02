Padre Júlio Lancellotti quebra a marretadas pedras sob viadutos de São Paulo

O padre Júlio Lancellotti quebrou a marretadas nesta terça-feira (dia 2) os blocos de pedras instalados pela Prefeitura de São Paulo sob viadutos na Zona Leste.

Os paralelepípedos foram colocados embaixo dos viadutos Dom Luciano Mendes de Almeida e Antônio de Paiva Monteiro, na Avenida Salim Farah Maluf, e começaram a ser retirados pela própria administração municipal nesta manhã após repercussão negativa.

O padre, que é coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, postou a ação nas redes sociais e escreveu “tirando as pedras, debaixo do viaduto, a marretadas”.

Nos comentários, o pároco foi elogiado e alguns seguidores chegaram a se oferecer para ajudá-lo na empreitada.

De acordo com a Prefeitura, a decisão de instalar as pedras foi tomada de forma isolada por um funcionário, que já foi exonerado.