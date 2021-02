Mega-Sena sorteia prêmio milionário nesta quarta-feira

O concurso 2340 da Mega-Sena está acumulado e no sorteio desta quarta-feira (dia 3 de fevereiro) o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas vai levar para casa um prêmio de R$ 25 milhões, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

No sorteio de sábado ninguém acertou os números do prêmio principal da Mega-Sena. Vinte e quatro apostas bateram na trave, fizeram cinco dezenas e cada uma delas ganhou R$ 93.309,21.

LEIA TAMBÉM:

Outras 2.408 apostas tiveram quatro acertos e cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 1.328,56.

O sorteio da Mega-Sena ocorre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio e divulga os números em tempo real.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h desta quarta-feira em qualquer agência lotérica do país.