CGE coloca toda cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos no início da tarde desta terça-feira (dia 02).

Imagens do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte e moderada na Zona Leste, na subprefeitura da Sé. O mesmo é observado na Zona Sul, nas subprefeituras de Santo Amaro e Cidade Ademar. Na Zona Oeste também chove moderado em Pinheiros. Na Vila Maria, Zona Norte, foi registrada queda de granizo.

Ainda de acordo com o CGE, as próxima horas seguem com tempo instável.

É recomendável que se evite transitar em ruas alagadas. Não enfrente a correnteza e permaneça em um lugar seguro. Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores.