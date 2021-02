Casal é detido por tráfico de drogas na região de Bauru (SP)

Um casal foi preso em flagrante com mais de 180 porções de cocaína e um simulacro de arma de fogo durante operação desencadeada pela Polícia Civil, no último sábado (dia 30), no bairro Parque Nagib Miguel, em Ipaussu, região de Bauru (São Paulo).

Agentes identificaram o envolvimento do homem com a atividade e, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, se deslocaram ao endereço.

Ao todo, foram localizados 186 porções de cocaína, um simulacro de arma de fogo, 27 embalagens para drogas, uma máquina para cartão, três celulares e R$ 2,1 mil.

A dupla indiciada por associação ao/e tráfico de drogas.