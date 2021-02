Bebê se jogar do colo de irmã e lesiona o cérebro no litoral de São Paulo

Um bebê de 9 meses se jogou do colo da irmã, bateu a cabeça no chão, teve hemorragia cerebral e chegou a ficar em coma induzido por 48 horas. O acidente aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo, na noite do último dia 27.

Ruda Rodrigues de Andrade está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e seu estado de saúde é estável após duas cirurgias.

Os pais do menino trabalhavam em outro cômodo da casa enquanto o menino ficava com a irmãs, uma de 4 e outra de 8 anos. Rudá saiu pela porta lateral, mas a irmã mais nova percebeu e o seguiu. Colocou-o no colo, porém acabou surpreendida pelo pulo do bebê, que caiu e bateu a cabeça no chão com força.

O menino foi levado à Santa Casa de Santos. Apesar da melhora do quadro, os médicos dizem não ter certeza se a hemorragia deixará sequelas durante o desenvolvimento da criança.