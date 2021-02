Abertas inscrições para intercâmbio nos Estados Unidos destinado a alunos da rede pública

A Embaixada Americana no Brasil abriu inscrições para o programa Jovens Embaixadores 2021. Podem participar estudantes brasileiros da rede pública de ensino. Ao todo, serão selecionados 50 jovens, de 15 a 18 anos, para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos com todas as despesas pagas.

Foto: Reprodução site Embaixada Americana

Durante a primeira semana, os estudantes conhecerão a capital Washington e participarão de um curso sobre liderança e empreendedorismo jovem. Além de conhecer um pouco da história da democracia americana, eles vão participar de reuniões em organizações dos setores público e privado.

Depois da primeira semana, o grupo será dividido em subgrupos e cada um viaja para um estado diferente dos Estados Unidos, onde serão hospedados por uma família americana, assistem aulas e interagem com outros estudantes.

O programa foi criado em 2002 e os candidatos devem obedecer a alguns requisitos, tais como: ter boa fluência escrita e falada em inglês, nunca ter viajado aos Estados Unidos, pertencer à camada sócio-econômica pouco favorecida, ter excelente desempenho escolar, estar atualmente engajado em iniciativas de impacto social em sua comunidade por pelo menos 6 meses, entre outros.

Devido à pandemia do COVID-19, se as restrições continuarem e não for possível fazer o intercâmbio aos Estados Unidos em julho de 2021, os selecionados serão convidados a participar de um intercâmbio em formato virtual em formato interativo e inovador.

Todas as informações do programa podem ser consultadas no site oficial aqui.