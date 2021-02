Vídeo: professora de aeróbica continua aula online sem perceber militares dando um Golpe de Estado

Uma professora de aeróbica de Rangum, em Myanmar, estava dando uma aula online quando um comboio de soldados chegou ao parlamento do país para depor o presidente, dando um Golpe de Estado.

Segundo o Strambotic, o exército local declarou estado de emergência e prendeu vários membros do partido que estava no governo, incluindo seu líder, Aung San Suu Kyi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz.