São Paulo terá comissão médica para orientar volta às aulas

O governador João Doria anunciou nesta segunda-feira que uma comissão formada por médicos especialistas foi criada para orientar as escolas no processo de volta às aulas no Estado de São Paulo

A comissão será formada por pediatras, infectologistas e epidemiologistas e dará suporte técnico e científico para garantir a segurança da volta das aulas presenciais na rede estadual de educação.

De acordo com o secretário de Educação, Rossieli Soares, um sistema de monitoramento irá acompanhar os estudantes para detectar riscos, medidas de contenção e acompanhamento, no caso de estudantes contaminados.