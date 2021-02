Rodrigo Pacheco, do DEM, é eleito presidente do Senado

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi eleito o 68º presidente do Senado nesta segunda-feira (dia 1º). Ele obteve 57 votos, derrotando Simone Tebet (MDB-MS), que recebeu 21. Pacheco ocupará a presidência do Senado e do Congresso pelos próximos dois anos.

O senador foi escolhido por Davi Alcolumbre (DEM-AP) para sucedê-lo no cargo. O apoio de Alcolumbre foi fundamental, assim como o do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e de dez partidos.

Leia também:

Dos 81 parlamentares, três não votaram — o licenciado Chico Rodrigues (DEM-RR), Jacques Wagner (PT-BA) e Jarbas Vasconcellos (MDB-PE), os dois últimos por razões médicas.

A primeira tarefa de Pacheco como presidente da Casa é conduzir a eleição do restante da Mesa Diretora amanhã. A mesa é composta pelo presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários e seus suplentes.

Pacheco nasceu em Porto Velho, em 3 de novembro de 1976. Ele é advogado e está em seu primeiro mandato na Casa. Foi deputado federal entre 2015 e 2018, quando presidiu a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara. No Senado, atuou como vice-presidente da CTFC (Comissão de Transparência e Governança).