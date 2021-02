Motorista bêbado desce a escada do metrô e para na bilheteria

Um motorista embriagado perdeu a direção do carro, subiu na calçada e acabou descendo as escadarias do metrô de Brasília, por volta das 23h de sábado.

A Polícia Militar foi acionada para verificar um acidente de carro na região, mas não achava o veículo, quando foi informada que estava no subsolo, na estação do metrô.

A estação ainda estava aberta, mas com poucas pessoas circulando e ninguém ficou ferido.

O exame do bafômetro mostrou que o motorista tinha 0,89 ml de álcool por litro de sangue, 161% a mais do que o permitido pela legislação (0,34 ml).

À polícia, o homem de 35 anos cujo nome não foi revelado disse que foi fechado por outro carro. A via na qual ele transitava tem velocidade máxima de 60 km/h.