Governo de São Paulo divulga edital de concessão das estações Mogi das Cruzes, Jundiapeba e Estudantes da CPTM

O governo do Estado de São Paulo, por meio da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) divulgou no final da tarde da última sexta-feira (dia 29) o edital de concessão de direito de uso real das estações Mogi das Cruzes, Jundiapeba e Estudantes, na Linha 11-Coral. As três estações estão localizadas no município de Mogi das Cruzes.

A concessão das três estações, em lote único, acontecerá no dia 4 de março e dará ao vencedor o direito de exploração comercial de áreas. O edital completo está à disposição dos interessados aqui, mediante cadastro prévio.

Juntas, as três estações possuem uma área total de 34.868,68 m². O valor mínimo do contrato é de R$ 140.673.081,65, com investimento mínimo previsto de R$ 133.313.298,05. A outorga inicial mínima é de R$ 750.000,00.

O prazo de vigência do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso é de até cinco anos para ampliação e construção das estações e de 30 anos para a exploração, administração e manutenção de áreas comerciais, totalizando um prazo máximo de até 35 anos.