Começa matrícula de convocados na 2ª chamada das Etecs

A matrícula dos convocados na segunda chamada do processo seletivo das Etec (Escolas Técnicas Estaduais) deve ser feita nesta segunda e terça-feira (dias 1º e 2) pelo site. O aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da segunda lista de convocação ocorre nesta quinta-feira (dia 4).

Candidatos ao Ensino Médio em todos dos seus formatos, cursos técnicos e Especialização Técnica devem fazer o upload legível dos documentos requisitados, obrigatoriamente nos formatos PDF, JPEG ou PNG.

Quem não tiver acesso ao sistema poderá comparecer à Etec, no período de matrícula, para utilizar um terminal de computador com acesso à internet. O interessado deve entrar em contato com a Etec para verificar data e horário de atendimento.

Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outras listas poderão ser divulgadas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades).