Apostador do Rio de Janeiro ganha sozinho na Lotofácil

Um apostador de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, acertou as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta segunda-feira (1) e levou para casa o prêmio total de R$ 1.603.464,29.

Os números sorteados nesta segunda-feira para a Lotofácil foram:

01 – 03 – 05 – 06 – 07

08 – 09 – 12 – 14 – 15

16 – 19 – 20 – 22 – 25

Mais 349 apostadores fizeram 14 pontos na Lotofácil e cada um levou para casa R$ 1.376,21.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 11.010 apostadores que acertaram apenas 13 números.

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta terça-feira e o prêmio sorteado é estimado em R$ 1,5 milhão, segundo o site da Caixa Econômica Federal.