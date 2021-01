Terremoto na Guiana é sentido no estado de Roraima e causa pânico em moradores; veja imagens

Os moradores do estado de Roraima enfrentaram uma situação desesperadora na tarde deste domingo (31). Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o sul da Guiana e teve reflexo em território brasileiro.

Segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), além de Roraima, reflexos do fenômeno natural foram sentidos nos estados do Pará e Amazonas.

Não foram reveladas informações até o momento sobre os danos causados pelo terremoto.

Imagens que circulam nas redes sociais demonstram todo o ocorrido. Confira abaixo alguns vídeos.

Terremoto sentido no Amazonas e Roraima. Tremor foi forte em Boa Vista. pic.twitter.com/uYFSX0IUO9 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) January 31, 2021