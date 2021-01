Teste visual simples pode revelar aspectos da sua personalidade

Alguns testes visuais bastante simples podem revelar aspectos complexos da nossa personalidade. Vamos fazer um deles?

As linhas pretas na imagem abaixo escondem dois animais bastante diferentes entre si. Qual dos dois animais você vê primeiro? A resposta pode dizer muita coisa sobre a sua personalidade.

Reprodução / Radio Mitre

Se a primeira coisa vista foi um cisne, você é uma pessoa realista. Sua inteligência é baseada na lógica. Em você, predominam as habilidades analíticas. Você não se deixa levar pelas emoções, realizando tudo com bom senso. Entretanto, é importante que eventualmente você se abra um pouco mais, não reprimindo tanto os sentimentos. É só soltar a imaginação e se deixar levar por alguma atividade que o distrai e o faz se sentir bem, trazendo para fora a sua criança interior.

Se o que te chamou a atenção foi o desenho de um esquilo, você é uma pessoa perfeccionista, lúcida e atenta aos detalhes. Você não gosta de improvisar ou de tomar decisões precipitadas. Ao contrário: você gosta de analisar bem os prós e os contras de cada situação. Você também faz tudo com muita paixão e dedicação e não pára até atingir seus objetivos, fazendo o que for preciso para alcançá-los. Você aprende rápido com seus erros; os obstáculos e contratempos não o desanimam. Pelo contrário: lhe dão mais forças para continuar.