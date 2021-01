Concurso da Polícia Rodoviária Federal tem inscrições abertas para 1,5 mil vagas

A Polícia Rodoviária Federal está com inscrições abertas até 12 de fevereiro para interessados em prestar concurso público para as 1,5 mil vagas.

Os candidatos devem ter curso superior em qualquer área ou curso de tecnólogo (com chancela do Ministério da Educação), ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior.

O salário inicial de um policial rodoviário federal é de R$ 9.899,88, com jornada de 40 horas semanais, além de auxílio alimentação e auxílio-saúde.

As inscrições devem ser feitas no site da Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 180.

As provas serão realizadas no dia 28 de março em todas as capitais. Clique aqui e veja o edital.