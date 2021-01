Usuários do Reddit dão “olé” em investidores e fazem ações da GameStop dispararem

Basicamente, a compra de ações funciona da seguinte maneira: pessoas que compram e vendem ações geralmente apostam em empresas que terão um bom desempenho no futuro enquanto os preços dos papéis ainda estão baixos.

Neste mês, usuários da rede social Reddit se uniram de forma coordenada, agindo de forma diferente à lógica do mercado. O resultado foi uma valorização de 700% nas ações da empresa americana GameStop. Calma! Vamos te explicar de forma simples como isso aconteceu.

Leia mais:

Pexels / Karolina Grabowska

Lembra da lógica da oferta e da procura? Quanto mais um produto é procurado/ comprado, mais o seu preço será valorizado. Do contrário, quanto menos compra/procura, menor será o preço de algo. O que os usuários do Reddit fizeram foi comprar em massa as ações da GameStop, que estavam em baixa, fazendo com que estas se valorizassem. Como consequência, os investidores que apostavam em uma queda das ações da GameStop perderam dinheiro. Olé!

O que aconteceu?

GameStop é uma cadeia de varejo de jogos eletrônicos americana que vende video games, consoles e produtos eletrônicos e, no ano passado, fechou cerca de 450 lojas por conta da crise gerada pela pandemia.

Existe um fórum no Reddit, chamado WallStreetBets (Apostas em Wall Street), conhecido por informar aos seus membros sobre o mercado de ações, com mais de 4 mil participantes.

O fato é que empresas que investem em fundos mútuos usam esse tipo de informação para fazer uma prática chamada de “venda a descoberto”, onde investidores tomam emprestadas ações de determinada empresa para vendê-las, prometendo recomprá-las em uma data posterior. Se tiver certeza de que a empresa perderá valor, eles terão lucro ao comprar novamente as ações, porque o preço terá caído. Se, ao contrário, o preço da ação subir, o investidor perderá dinheiro.

Mas o pulo do gato aconteceu quando vários usuários do fórum se puseram de acordo e combinaram comprar as ações da GameStop. O aumento da demanda fez com que os preços da marca subissem. Como consequência, os investidores que tinham apostado na queda do valor perderam dinheiro porque acabaram recomprando as ações a um preço mais alto.

E por que isso aconteceu?

Para muitos, o objetivo era que os fundos mútuos e corretores perdessem dinheiro. Alguns dos tópicos mais populares no Reddit incluem comentários de pessoas dizendo que foi algum tipo de vingança: vingança contra as grandes empresas, que são vistas como os culpados do crash financeiro de 2008.