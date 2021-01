Mulher que matou grávida para roubar bebê é condenada a 25 anos

Aline Roberta Fagundes foi condenada a 25 anos e meio de prisão por assassinar uma mulher grávida para roubar o bebê que ainda estava em seu útero, em Uberlândia, Minas Gerais.

O caso ocorreu em 2017. De acordo com a polícia, Aline atraiu a jovem Gabrielle Barcelos, de 18 anos, grávida de oito meses, com a promessa de ganhar roupas para o bebê. A jovem foi dopada, morta e o bebê foi retirado do seu ventre com um estilete.

O corpo de Gabrielle foi jogado em uma vala nos fundos da casa.

LEIA TAMBÉM:

A assassina disse para a polícia que precisava de um bebê para salvar seu casamento com o ex-companheiro, a quem dizia que estava grávida e teria um filho dele.

O bebê sobreviveu, mas sofre de vários problemas de saúde devido ao parto forçado.

Aline respondeu por homicídio, ocultação de cadáver, dar parto alheio como próprio e subtração de criança.