Inscrições para o Fies 2021 terminam nesta sexta-feira

Estudantes de todo o Brasil tem até esta sexta-feira para fazer sua inscrição no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) 2021, que neste ano contará com 93 mil vagas.

A seleção do Fies é feita com base nas notas do Enem entre 2010 e 2019. O requerente não pode ter tirado nota abaixo de 450 e nem ter zerado na redação. Outro pré-requisito é ter renda familiar bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Os pré-selecionados terão prazo de 3 a 5 de fevereiro para completar a inscrição. O resultado dos pré-selecionados será divulgado no dia 2 de fevereiro. Quem não passar na primeira lista, entra para a lista de espera.

A inscrição deve ser feita no portal do Fies (clique aqui).