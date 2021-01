Governo confirma compra de 54 milhões de doses da Coronavac

O governo federal confirmou nesta sexta-feira (dia 29) a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butantan para serem distribuídas pelo PNI (Programa Nacional de Imunização). O anúncio ocorre após pressão do governo de São Paulo.

O Ministério da Saúde tinha adquirido até agora 46 milhões de doses do imunizante. No entanto, o acordo do governo federal com o Butantan previa a opção de aquisição de um total de 100 milhões de doses, mas a Pasta ainda não tinha se manifestado oficialmente.

Leia também:

A aquisição já havia sido antecipada hoje por Dimas Covas, diretor do Butantan, durante entrevista coletiva do governo paulista no início da tarde.

O Ministério da Saúde afirmou ainda que vai solicitar à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que antecipe a concessão do registro definitivo da Coronavac.