Brasil é o pior país do mundo na gestão da pandemia

Um estudo do Lowy Institute, de Sydney, na Austrália, colocou o Brasil na última posição de um ranking que avalia a gestão de 98 governos sobre o controle da pandemia do novo coronavírus.

Para formular a lista, foram considerados seis critérios: casos confirmados; mortes pela doença; casos e mortes por milhão de habitantes; proporção de diagnósticos positivos por testes; e exames feitos a cada mil pessoas. Os pesquisadores analisaram as 36 semanas seguintes de cada país após a confirmação do 100º caso de covid-19.

A China, país em que os primeiros casos da doença foram registrados, não foi avaliada por falta de transparência de dados sobre testagem.

Desde o início da pandemia, o governo brasileiro trocou de ministro da Saúde duas vezes, chegando a deixar a pasta sem um chefe titular por quatro meses – período em que o país passava pela primeira onda de casos.

A gestão da pandemia pelo governo federal também é marcada por falas do presidente Jair Bolsonaro, que minimizou a gravidade da pandemia e discursou contra o uso de máscaras e medidas de quarentena que fecharam o comércio. Ontem, o país tinha 43,1 mil casos e 1.054 mortes por milhão de habitantes.

Também entre os países pior colocados estão México, Colômbia, Irã, Estados Unidos e Bolívia – veja destaques na arte abaixo.

Já a melhor gestão, segundo o instituto, foi da Nova Zelândia, que se precaveu com duras políticas de lockdown e testagem em larga escala tão logo surgiram os primeiros casos no país – são 300 mil testes por milhão de habitantes. Ontem, a nação de pouco mais de 5 milhões de moradores registrava apenas 2.299 casos e 25 mortes pela doença.

Recortes

O levantamento do instituto australiano aponta um bom desempenho da Europa no enfrentamento da primeira onda da doença, mas com queda brusca após a chegada da segunda onda.

A Ásia e a Oceania conseguiram manter maior estabilidade durante o período analisado, e as Américas, no geral, foram pior avaliadas.

Considerando renda, países mais desenvolvidos atuaram melhor contra a pandemia do que aqueles em desenvolvimento. No fim do período analisado, porém, ambos se nivelaram com notas mais baixas.

O ranking

Estudo considerou casos, óbitos e capacitação para diagnóstico de 98 países; China não foi analisada por falta de informações

MELHORES

1 Nova Zelândia – 94,4

2 Vietnã – 90,8

3 Taiwan – 86,4

4 Tailândia – 84,2

5 Chipre – 83,3

6 Ruanda – 80,8

7 Islândia – 80,1

8 Austrália – 77,9

9 Letônia – 77,5

10 Sri Lanka – 76,8

12 Uruguai – 75,8

20 Coreia do Sul – 69,4

35 Emirados Árabes Unidos – 57,5

37 Suécia – 55,5

45 Japão – 50,1

55 Alemanha – 45,8

59 Itália – 40,4

61 Canadá – 39,5

66 Reino Unido – 37,5

73 França – 34,9

76 Rússia – 32

78 Espanha – 31,2

82 África do Sul

86 Índia

PIORES

89 Chile – 22

90 Ucrânia – 20,7

91 Omã – 20,3

92 Panamá – 19,7

93 Bolívia – 18,9

94 Estados Unidos – 17,3

95 Irã – 15,9

96 Colômbia – 7,7

97 México – 6,5

98 Brasil – 4,3 [em destaque]

Fonte: Lowy Institute