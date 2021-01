Alemanha recomenda evitar vacina da Oxford em idosos

O Instituto Robert Koch, principal agência de saúde pública da Alemanha, emitiu uma nota recomendando que a vacina Oxford/AstraZeneca não seja aplicada em idosos com mais de 65 anos. O órgão justifica que faltam dados sobre o efeito do imunizante para essa faixa etária.

A vacina ainda não começou a ser aplicada no país, que aguarda sua aprovação pela agência regulatória da União Europeia. Uma decisão sobre a liberação ou não da fórmula de Oxford/AstraZeneca é prevista para hoje.

Com isso, o Ministério da Saúde alemão afirmou que, mesmo com a recomendação, vai aguardar o posicionamento da agência europeia, uma vez que as doses ainda não começaram a ser aplicadas.

O imunizante é usado na vacinação brasileira. Ao liberá-lo para uso emergencial, a Anvisa já havia apontado sobre a falta de dados sobre a eficácia em idosos.

Covax

A vacina da Covax Facility, aliança global para produção e distribuição de imunizantes contra a covid-19 em países pobres, deve começar a ser enviada nas próximas semanas, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), Katherine O’Brien.